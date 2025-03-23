Amsterdam'da Gazze Saldırılarına Karşı Büyük Protesto

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasına karşı protesto düzenledi.

Amsterdam Dam Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Çocukların öldürülmesine hayır", "Şimdi Ateşkes", "Boykot İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yönelik saldırıları tekrar başlatmasına tepki gösteren Filistin destekçileri, "Soykırıma hayır", "Trump, cehenneme git", "Gazze satılık değil", "Katil Netanyahu", "Özgür Gazze" sloganları attı.

Göstericiler, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "Ateşkes şimdi", "Soykırımı durdur" ve "Filistin'de soykırım yaşanıyor" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Denk Partisi Milletvekili Stephan van Baarle, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarını yeniden başlatmasının ve Hollanda hükümetinin halen İsrail'e karşı tutumunu değiştirmemesinin utanç verici olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yargılanması gereken bir çocuk katili olduğunu belirten Van Baarle, ABD'nin desteklediği ve uluslararası toplumun şu anda görmezden geldiği Gazze'deki soykırımın durdurulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmacılardan Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı Yöneticisi Esther van der Most, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı çıkmanın herkes için bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, "Gazze Filistinlilerindir." dedi.

Konuşmaların ardından grup, Dam Meydanı'ndan başlayarak merkezi tren istasyonunun olduğu güzergahta yürüyüş yaptı.

Göstericiler, yürüyüş sırasında İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle ABD'li kahve zinciri Starbucks ve McDonalds şubesinin önünden geçerken, "İsrail'i boykot et" ve "Utanın" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahındaki işletmelerde bulunan Hollandalılar ve turistler, slogan ve alkışlarla gruba destek verdi.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri grubun tekrar Dam Meydanı'na gelmesinin ardından sona erdi.