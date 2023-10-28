Amsterdam'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Amsterdam'daki Kraliyet Tropikal Enstitüsü'nde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Askeri Ataşe Deniz Albay Ömer Faruk Kılıç, Din İşleri Müşaviri Profesör Haluk Songur, Denk Partisi Amsterdam Belediye Meclis üyesi Süleyman Koyuncu, Türk Hava Yolları Amsterdam Müdürü Şerafettin Ekici, kordiplomatik temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, farklı ülkelerin diplomatlarının yanı sıra çok sayıda Türk ve Hollandalı davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Hollanda Milli Marşı ile başlayan, Amsterdam Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Amsterdam Başkonsolosu Ersoy, konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Cumhuriyetimiz kuşkusuz köklerini binlerce yıllık Türk devlet geleneğinden almaktadır." dedi.

Ersoy, Türkiye'nin bir asır önce 13 milyonluk nüfustan bugün genç nüfusuyla dinamik, eğitimli, rekabetçi, üreten ve gelişmiş altyapıya sahip dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 85 milyonluk bir ülke olduğunu kaydetti.

Hollanda'daki Türk toplumunun başarılarını kalıcı hale dönüştürdüğüne dikkati çeken Ersoy, "Hollanda'daki Türk toplumunun; kültürel kimliğini, milli benliğini kaybetmeden birlik ve beraberlik içinde Türkiye-Hollanda ilişkilerine ve dostluğuna katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının "Türkiye Yüzyılı" olacağı sözlerini hatırlatan Ersoy, "Cumhuriyetin ikinci asrını dünyada milletimizin asrı yapmak için el birliğiyle çalışma azmimizi ortaya koyacağımızdan şüphe duymuyoruz." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremde, Hollanda'dan gönderilen arama kurtarma ekibinin temsilcilerinin de Cumhuriyet'in 100. yıl yılını kutlamak üzere bugünkü etkinliğe katıldığını belirterek, Türk toplumunun ve Hollandalıların sergilediği dayanışmanın unutulmayacağına vurgu yaptı.