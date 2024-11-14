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Amsterdam'da 281 Filistin Destekçisi Gözaltına Alındı

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, yasağa rağmen Filistin destekçileri tarafından düzenlenen gösteride, polis 281 kişiyi gözaltına aldı. Protesto yasağına rağmen Dam Meydanı'nda toplanan göstericiler, 'Özgür Filistin' sloganları attılar.

- Amsterdam'da 281 Filistin destekçisi gözaltına alındı

AMSTERDAM - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yasağa rağmen gösteri düzenleyen 281 Filistin destekçisi polis tarafından gözaltına alındı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da geçtiğimiz hafta İsrailli taraftarlar ve Filistin destekçileri arasında yaşanan olayların ardından gösteriler devam ediyor. Dün akşam saatlerinde protesto yasağına rağmen Filistin bayraklarıyla Dam Meydanı'nda yeniden toplanan protestocular, "Amsterdam soykırıma hayır diyor" ve "Özgür Filistin'" sloganları attı. Hollanda polisi, yasağa karşı çıkarak gösteri yapan protestoculara müdahale etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, uyarılara rağmen eylemlerine devam eden 281 göstericinin gözaltına alındığı ve otobüslere bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımı ile Hollanda'nın Ajax takımı arasında oynanan maç öncesinde ve sonrasında olaylar çıkmış, İsrailli taraftarlar ve Filistin destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı. Olaylar sırasında gözaltına alınan 10'u İsrailli 62 şüpheliden 4'ünün hala gözaltında olduğu belirtildi.

Filistin destekçileri, geçtiğimiz haftadan bu yana gruplar halinde gösterilerini sürdürüyor. Amsterdam nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini Müslümanlar oluşturuyor.

Amsterdam'da 281 Filistin Destekçisi Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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