Ampute Filistinliler Gazze'de Düzenledikleri Maratonda Eşit Haklar İçin Çağrıda Bulundu

Her yıl 3 Aralık'a denk gelen Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Perşembe günü Gazze Şeridi'nde 30 civarında ampute Filistinli bir maratona katıldı.

Yaşları 16 ile 45 arasında değişen katılımcılar, İslami Direniş Hareketi (Hamas) tarafından yönetilen Gazze Şeridi'nin merkezindeki El Nusayrat mülteci kampında koltuk değnekleriyle sokaklarda koştu.

Sivil toplum kuruluşu Rehabilitasyon ve Sosyal Eğitim Derneği (RSTA) Direktörü Kamal Abu Shawish, etkinliğin "toplumun marjinalize edilmiş insanlarının haklarına" dikkat çekmek amacıyla RSTA tarafından düzenlendiğini söyledi.

SES 1 (Arapça): KAMAL ABU SHAWISH, RSTA Direktörü

"Maraton, vatanı için vücudunun bir kısmını feda eden, ancak hala hayatta olan ampute Filistinlilerin, Gazze'deki maratona katıldığını ve eşit haklar çağrısı yaptıklarını dünyaya anlatmak için düzenlendi. Yaralı Filistinliler, engellerine rağmen hayatlarına normal bir şekilde devam etme yeteneğine sahip olduklarını dünyaya kanıtlamak istiyor."

RSTA, bu vesileyle, yerel yetkililer de dahil olmak üzere daha fazla insanı engellilerin topluma entegre olmalarına destek olmaya çağırmak için bu konuyu her yıl yeniden canlandırmaya karar verdi.

İsrail'in 2012'deki askeri saldırıları sırasında evinin vurulması sonucu sağ bacağını kaybeden Gazzeli Samir Ahmed, yarışa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

SES 2 (Arapça): SAMIR AHMED, Gazze'de yaşayan maraton katılımcısı

"Engellerimize rağmen yaşamaya devam etmekte ısrar ettiğimizi dünyaya kanıtlamak için bu maratona katıldım. Herkes yaralanan kişinin engelinden dolayı umutsuzluğa düşebileceğine inanır ama bizim hayatımızı olumsuz etkileyecek hiçbir şey olmadığını söylemek istiyoruz." Tam tersine normal yaşamakta ve haklarımızı tam olarak almakta ısrarcıyız."

Ahmed, çoğu engelli kişinin eğitim sertifikası taşıdığını ve hayatını kazanmak için çalışabileceğini, bunun da mali yardım beklemek yerine ailelerini ayakta tutmalarına destek olacağını sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)