Amman Uluslararası Kitap Fuarı Açıldı Güncel Haberler AMMAN, 2 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da bir kadın, Amman Uluslararası Kitap Fuarı 2022'yi ziyaret ediyor, 1 Eylül 2022. Devlete ait Petra haber ajansının bildirdiğine göre, Perşembe günü açılan fuar 10 Eylül'e kadar devam edecek. AMMAN, 2 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da bir kadın, Amman Uluslararası Kitap Fuarı 2022'yi ziyaret ediyor, 1 Eylül 2022. Devlete ait Petra haber ajansının bildirdiğine göre, Perşembe günü açılan fuar 10 Eylül'e kadar devam edecek. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Eylül Ürdün Güncel Haberler

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