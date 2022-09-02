Amman Uluslararası Kitap Fuarı Açıldı
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AMMAN, 2 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da bir kadın, Amman Uluslararası Kitap Fuarı 2022'yi ziyaret ediyor, 1 Eylül 2022. Devlete ait Petra haber ajansının bildirdiğine göre, Perşembe günü açılan fuar 10 Eylül'e kadar devam edecek.
AMMAN, 2 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da bir kadın, Amman Uluslararası Kitap Fuarı 2022'yi ziyaret ediyor, 1 Eylül 2022. Devlete ait Petra haber ajansının bildirdiğine göre, Perşembe günü açılan fuar 10 Eylül'e kadar devam edecek. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel