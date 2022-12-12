Amman'da Mültecilere Yardım İçin "Kış Pazarı" Kuruldu Güncel Haberler AMMAN, 12 Aralık (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen kış pazarına katılanlar, 11 Aralık 2022. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ürdün'deki mültecileri desteklemek için yıllık kış pazarını Amman'da düzenledi. AMMAN, 12 Aralık (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen kış pazarına katılanlar, 11 Aralık 2022. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ürdün'deki mültecileri desteklemek için yıllık kış pazarını Amman'da düzenledi. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Birleşmiş Milletler Aralık Ürdün Güncel Haberler

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