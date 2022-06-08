Amman'da 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Devam Ediyor - Haberler

Amman'da 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Devam Ediyor AMMAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 12. Yıllık Savaşçı Yarışması'na katılan Endonezya Silahlı Kuvvetleri ekip üyeleri, 7 Haziran 2022. Uluslararası 12. AMMAN, 8 Haziran (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 12. Yıllık Savaşçı Yarışması'na katılan Endonezya Silahlı Kuvvetleri ekip üyeleri, 7 Haziran 2022. Uluslararası 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Pazar günü Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde başladı. Devlete ait Petra Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Perşembe gününe kadar beş gün sürecek olan bu yılki yarışmaya 25 ülkeyi temsil eden toplam 40 takım katılıyor. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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