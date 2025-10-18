Amiral Alvin Holsey, Uyuşturucu Operasyonlarına İtiraz Ettiği İçin Emekli Oluyor

(ANKARA) - ABD ordusunun Güney Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) lideri Amiral Alvin Holsey Karayipler'de göreve gelmesinden bir yıl sonra emekliye ayrılıyor. ABD medyası, Holsey'in uyuşturucu taşıdığı iddia edilen ticaret teknelerine yönelik saldırıları düzenlemeyi reddetmesi nedeniyle emekliye ayrıldığını ileri sürdü.

Amiral Alvin Holsey, sosyal medyada paylaştığı açıklamada, 37 yıllık donanma hizmetinin ardından aralık ayının ortasında emekli olacağını duyurdu. Holsey, son bir yıldır Güney Komutanlığı'nın başkanlığı görevini yürütüyordu. Holsey, sosyal medya mesajında "Ulusumuzu güçlendiren ve özgürlüğün küresel ölçekteki simgesi olarak kalmasını sağlayan görevinize odaklanarak yolunuza kararlılıkla devam edeceğinizden eminim" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Holsey'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, görev süresinin "operasyonel mükemmeliyet ve stratejik vizyon mirası" bıraktığını söyledi.

Holsey'in başkanlık ettiği Güney Komutanlığı'nın sorumluluk alanı, Orta ve Güney Amerika'nın büyük bölümü ile Karayip Denizi'ni kapsıyor. Bu bölge son aylarda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 'uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele' gerekçeli operasyonları kapsamında bölgeye savaş gemileri, savaş uçakları ve binlerce asker göndermesiyle giderek daha da hareketli hale geldi.

Geçen aydan bu yana altı tekneye saldırı düzenlendi. Sonuncusu perşembe günü gerçekleşen bu saldırıların uyuşturucu tacirlerini hedef aldığı savunulsa da Beyaz Saray buna ilişkin somut bir kanıt sunmuş değil. ABD'de bazı Kongre üyeleri de bu operasyonların hukuki dayanağını sorgulayarak teknelerin gerçekten uyuşturucu taşıdığına dair somut bir kanıt talep etti. Öte yandan Venezuelalı yetkililer kanıt sunulsa dahi uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan kişilerin ölümle cezalandırılamayacağını vurgulayarak, bu tür infazların uluslararası hukuk ve Venezuela anayasasıyla bağdaşmadığını ifade ediyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Amiral Alvin Holsey'in Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen ticari gemileri bombalama emrini uygulamayı reddettiği için görevinden ayrıldığı iddia edildi.