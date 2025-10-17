Amiral Alvin Holsey Emekli Olacağını Duyurdu

ABD'de son dönemlerde uyuşturucu yüklü gemilere saldırı düzenleyen birim olan Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) başındaki Amiral Alvin Holsey, 37 yıllık askeri hizmetinin sona erip emekli olacağını duyurdu.

Holsey, ABD merkezli Meta şirketine ait sosyal medya platformu Facebook hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayipler'de uyuşturucu yüklü gemilere yönelik saldırılarını yürüten askeri birimin başında bulunan Holsey, 37 yıllık askeri hizmetinin ardından emekli olacağını duyurdu.

Holsey, paylaşımında "SOUTHCOM ekibi, ulusumuzun savunmasına kalıcı katkılarda bulundu ve bulunmaya devam edecek. Ulusumuzu güçlendiren ve dünya çapında bir özgürlük feneri olarak uzun ömürlü olmasını sağlayan misyonunuza odaklanarak ilerleyeceğinizden eminim." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, bakanlığı adına hizmetlerinden dolayı Amiral Holsey'e teşekkürlerini iletti.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.