Türkiye'nin önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hasadına başlanan turfanda soğandan 150 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Verimli topraklarında yıl içerisinde birden fazla ürünün yetiştirildiği Amik Ovası'nda, turfanda soğan hasadına başlandı.

Soğan, sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan işçilerce toplanıp çuvallara konulduktan sonra kamyonetlere yükleniyor.

Hale gönderilen ürünler, buradan yurdun dört bir yanına ulaştırılıyor.

Turfanda soğanda ilk hasat Amik Ovası'nda yapılıyor

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, AA muhabirine, Amik Ovası'nın bereketli topraklarında yıl içerisinde birden fazla ürün yetiştirilebildiğini söyledi.

Zaroğlu, tarlalarda turfanda soğan hasadı telaşının başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hasadına başladığımız ürünümüzden 150 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Beyaz soğan bizim için çok önemli, iklimimizden dolayı Türkiye'de en erken turfanda soğan burada yetişmektedir. İç piyasanın kış ayından sonra kuru soğanda en büyük eksikliğini bu ürünümüz ortadan kaldırmaktadır. Beyaz soğan dediğimiz tatlı soğan genelde iç piyasada restoranlar, otel ve yemek üretim merkezlerinde kullanılmaktadır. Türkiye'de ilk turfanda soğan hasadı Amik Ovası'nda yapılmaktadır. Kışlık olarak saklayamıyoruz yetiştiği zaman kısa sürede tüketilmesi gerekmektedir."

Üretici Reşit Kaya da Amik Ovası'ndaki 1500 dönüm alana ektikleri ürünün hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.