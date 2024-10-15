Amfibi Deniz Piyadeleri Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği Eğitimlerini Tamamladı
Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Kolordu Komutanlığına bağlı Deniz Piyade Tugay Komutanlıklarının helikopter ve tank işbirliği eğitimleri sırasında çekilen fotoğrafları paylaştı. Eğitimler, 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Aksaz, Foça, İskenderun ve Cengiz Topel bölgelerinde gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), amfibi deniz piyadelerinin "Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği" eğitimleri sırasında çekilen fotoğrafları paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları 'Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği' eğitimleri gerçekleştirdi." ifadesi yer aldı.
Söz konusu eğitimler, Amfibi Kolordu Komutanlığı bağlısı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından, 26 Eylül-2 Ekim arasında Aksaz, Foça, İskenderun ve Cengiz Topel bölgelerinde icra edildi.