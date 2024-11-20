Amfibi Deniz Piyade Tugayından Silah Atış Eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen 'Ağır ve Hafif Silah Atış' eğitimlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Eğitimlere ait fotoğraflar da yayınlandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından icra edilen "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimlerini paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından, 'Ağır ve Hafif Silah Atış' eğitimleri icra edildi." ifadesine yer verildi.
Eğitimlere dair fotoğraflar da paylaşıldı.