Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği: ABD Hükümeti Sivillerin Sosyal Medya Faaliyetlerini İzliyor

NEW YORK, 28 Nisan (Xinhua) -- Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) kendi web sitesinde yayımladığı bir makalede Biden yönetiminin, insanların sosyal medyada söylediklerini izleyen programları sessizce uygulamaya koyduğunu ve kapsamını genişlettiğini bildirdi.

NEW YORK, 28 Nisan (Xinhua) -- Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) kendi web sitesinde yayımladığı bir makalede Biden yönetiminin, insanların sosyal medyada söylediklerini izleyen programları sessizce uygulamaya koyduğunu ve kapsamını genişlettiğini bildirdi.

Pazartesi günü yayımlanan makalede, ajanların ve analistlerin çevrimiçi gerçekleşen çok sayıda korumalı konuşmayı fark edilmeden izlemesini sağlayan araçlar kullanıldığı belirtildi.

Makalede, "Yıllardır bu tür araçlar, bir dizi tartışmalı hukuki yaptırım ve istihbarat amacıyla giderek yoğunlaşan bir şekilde kullanılıyor. Ancak bazı rahatsız edici programlar, kimin ABD'de yaşayacağına, okuyacağına veya kalacağına karar vermek amacıyla vatandaş olmayanların sosyal medya gönderilerini sürekli olarak izliyor" denildi.

"Çevrimiçi bilgi hazinesi göz önüne alındığında, sosyal medya gözetimi, hükümet incelemesine maruz kalmadan özgürce konuşma ve yaşama haklarımızı tehdit ediyor" ifadeleri yer aldı.

ACLU, devam eden dava yoluyla, hem ABD vatandaşları hem de vatandaş olmayanların, bu kişilerin herhangi bir suç işlediğinden şüphe edilsin veya edilmesin, konuşmalarının çeşitli devlet kurumları tarafından izlendiğini ve saklandığını gösteren belgeler elde etti.

Makalede, "Kurumlar, sosyal medya etkinliğinin sürekli takibini sağlayan bu teknolojiye milyonlarca dolar akıtmaya devam ediyor" denildi.