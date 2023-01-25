Amerikan İslam İlişkileri Konseyi İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

NEW ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsveç hükümetine, Kur'an-ı Kerim yakılması olayını kınaması çağrısında bulundu.

NEW ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsveç hükümetine, Kur'an-ı Kerim yakılması olayını kınaması çağrısında bulundu.

İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının yankıları devam ediyor.

CAIR Devlet İşleri Departmanı Direktörü Robert S. McCaw tarafından İsveç'in Washington Büyükelçisi Karın Olofsdotter'e gönderilen mektupta, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterildi.

Mektupta, "CAIR, İsveç hükümetinden aşırı sağcı bir aşırılık yanlısının Kur'an'ı yakmasına ilişkin bu son vakayı, diğer tüm nefret ve bağnazlık eylemlerine yanıt verdiği ciddiyetle kınamasını talep ediyor. İsveç hükümeti, Kur'an'a saygısızlık da dahil olmak üzere her türlü İslamofobi ve Müslüman karşıtı nefreti kınadığını açıkça belirtmelidir." denildi.

CAIR'in, söz konusu nefret eyleminden İsveç hükümetini sorumlu tutmadığı ancak İsveç'te son yıllarda İslamofobi'nin ve bununla bağlantılı Müslüman karşıtı ön yargı olayları ve nefret suçlarının arttığını gösteren raporlardan derin endişe duyduğu kaydedildi.

Mektupta ayrıca, İsveç hükümetine, ülkedeki Müslüman sivil toplum kuruluşları ile doğrudan ilişkiye geçerek, İslamofobik ön yargı olayları ve nefret suçlarıyla mücadele etmek ve gelecekteki Müslüman karşıtı benzeri eylemlere yanıt verebilmek için "Ayrımcılık Ombudsmanı" ofisi kurulması tavsiyesinde bulunuldu.