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Amerikan Beyaz Kelebeği Karadeniz Bölgesi'nde Bitkilere Zarar Veriyor

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Amerikan beyaz kelebeğinin Karadeniz Bölgesi'nde çiftçilerin en büyük gelir kaynaklarından biri olan fındık başta olmak üzere 600'den fazla bitkiye zarar verdiği bildirildi.

Amerikan beyaz kelebeğinin Karadeniz Bölgesi'nde çiftçilerin en büyük gelir kaynaklarından biri olan fındık başta olmak üzere 600'den fazla bitkiye zarar verdiği bildirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan beyaz kelebeğinin başta fındık olmak üzere elma, armut, erik, kiraz, kavak, dut, akçaağaç ve ceviz gibi bitkilere zarar verdiğini belirtti.

Fındık bahçelerinde görülen zararlıların, bitkinin kök, dal, meyve ve yapraklarına zarar vererek verim kaybına neden olduğunu vurgulayan Sağlam, "Üreticiler tarafından tırtıl olarak bilinen Amerikan beyaz kelebeği, bazı yıllarda epidemi oluşturarak bitkinin yeşil aksamıyla beslenir ve ekonomik kayıplara yol açar. Amerikan beyaz kelebeği, birçok bitkide beslenebilen ve kontrol edilmediğinde popülasyonunu artırarak yeni alanlarda zarar verebilen önemli bir zararlıdır. Yapılan akademik çalışmalar, bu zararlının fındık başta olmak üzere elma, armut, erik, kiraz, kavak, dut, akçaağaç ve ceviz gibi 600'den fazla bitki türünde zarar verdiğini göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Özellikle fındık bahçelerini çevreleyen söğüt ve benzeri yüksek boylu ağaçların ve diğer konukçu bitkilerin zararlı ile mücadelede sorun oluşturduğunu vurgulayan Sağlam, "Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelede mekanik yöntemler öncelikli olmalıdır. Kısa gövdeli ağaçlara bırakılan yumurta paketleri toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Haziran ve temmuz aylarında zararlı ile bulaşık ağaçlarda larva kümeleri kesilerek uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca, oluklu karton şeritler veya telis çuval ile yapılan tuzak bantlar kullanılmalıdır. Amerikan beyaz kelebeği pupalarının yüzde 70'inin parazitlendiği belirlenmiştir. Doğal dengeyi bozmamak amacıyla özellikle dut ve orman alanlarında biyopreparatlar kullanılmalıdır. Zorunlu olmadıkça kimyasal mücadele uygulanmamalıdır." uyarısında bulundu.

Sağlam, popülasyonun yüksek olduğu yıllarda kimyasal mücadele yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Doğal düşmanlara en az zararlı olan bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. Kimyasal mücadele, birinci ve ikinci döl için haziran ve ağustos aylarında, üçüncü döl çıkarsa eylül ayında yapılmalıdır. Her döle karşı bir ilaçlama yeterlidir. Fındık üreticileri bahçelerini sık aralıklarla kontrol etmeli ve larva kümeleri görüldüğünde mücadele etmeye başlamalıdır. İlaç uygulamalarının ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılarak yapılması gerekmektedir. Bu konuda Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelede kararlıyız."

Kaynak: AA / Güncel

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