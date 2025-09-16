Amerikan Ailelerden İsrail'e Sorumluluk Çağrısı

İsrail güçleri tarafından öldürülen ve aralarında Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin de bulunduğu Amerikan vatandaşlarının aileleri, ABD Kongre üyeleriyle düzenledikleri basın toplantısında, ABD yönetiminden bağımsız soruşturma başlatmasını ve İsrail'in sorumlu tutulmasını talep etti.

ABD Kongre binası önünde bir araya gelen aileler, bazı Demokrat Kongre üyeleriyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek Donald Trump yönetimine çağrıda bulundu.

İsrail güçleri tarafından öldürülen Amerikalı Türk aktivist Eygi'nin ailesinin yanı sıra yine İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından çocukları öldürülen aileler kameralar karşısına geçti.

Demokrat Vekil Pramila Jayapal'ın ev sahipliği yaptığı basın toplantısında, Ayşenur Ezgi Eygi, Sayfollah Sai Musallet, Tawfic Abdel Jabbar, Rachel Corrie ve şu anda İsrail'de tutuklu bulunan 16 yaşındaki Filistinli-Amerikalı Muhammed İbrahim'in yakınları bir araya geldi. Temsilciler Rashida Tlaib, Summer Lee, Lateefah Simon, Mark Pocan, Delia Ramirez ve Chuy Garcia da basın toplantısına katıldı.

Aileler ve Demokrat Kongre üyeleri, ABD hükümetinden bağımsız soruşturma başlatmasını ve yıllardır hiçbir cezası olmadan süren bu durumdan İsrail'in sorumlu tutulmasını talep etti.

Jayapal basın toplantısında, Eygi'nin İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarına karşı şiddet içermeyen bir protesto eylemi sırasında öldürüldüğünü söyledi.

ABD yönetimi, İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürmesine izin vermeye devam ediyor

Jayapal, "Meslektaşlarım ve ben, bu sorumluluğun yerine getirilmesi için defalarca baskı yaptık, ancak hiçbir ilerleme kaydedilmedi ve şeffaflık sağlanmadı. ABD yönetimi, kendi vatandaşlarını İsrail hükümet güçlerine karşı koruma konusunda ısrarcı olmadı." dedi.

ABD'li Kongre üyesi, "Şu anda Trump yönetimi, İsrail hükümeti Gazze'de Filistinlilere soykırım uygularken, ABD vatandaşlarının cezasız bir şekilde öldürülmesine izin vermeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Eygi'nin kız kardeşi Özden Bennett de ABD yönetimine İsrail'i sorumlu tutmaması konusunda suçlamada bulundu.

Bennett, "Neden bazı Amerikalıların hayatları uğruna savaşmaya değerken, diğerlerinin değil? Bugün bizimle birlikte, tıpkı bizim gibi sevdiklerini İsrail ordusu ve yerleşimcilerin elinden kaybeden aileler var. Burada gördüğünüz, hükümetimizin İsrail'e tanıdığı cezasızlığın etkisidir." değerlendirmesini yaptı.

2003 yılında İsrail buldozerlerinin Gazze'deki Filistinli evlerini yıkmasını engellemeye çalışırken kızı Rachel öldürülen Cindy Corrie, adalet taleplerinin on yıllardır görmezden gelindiğini söyledi.

Corrie, "Rachel'ın öldürülmesi ve ardından gelen diğer cinayetler için İsrail'de gerçek sonuçlar olsaydı, belki de bugün burada bulunan diğer aileler, İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından öldürülen sevdiklerinin hikayelerini anlatmak zorunda kalmazlardı." dedi.

"Katiller İsrail üniforması giyiyorsa sessizlik hakimdir"

Filistin asıllı Kongre Üyesi Rashida Tlaib, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimlerin sessizliğinin "aşağılık" olduğunu ifade ederek, "Amerikalılar yurt dışında öldürüldüğünde, ABD hükümetinin soruşturma açması standart bir prosedürdür, ancak katiller İsrail üniforması giyiyorsa, tam bir sessizlik hakimdir." şeklinde konuştu.

Bir diğer Kongre Üyesi Garcia ise ABD'nin İsrail'e halen silah göndermeyi sürdürmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Demokrat Vekil Pocan ise işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddeti vurgulayarak, "Bu, Gazze'de gördüğümüz soykırımın başka bir biçimidir." dedi.