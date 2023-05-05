Amerikalıların Yaklaşık Yarısı Paralarının Bankalardaki Güvenliği Konusunda Endişeli

LOS ANGELES, 4 Mayıs (Xinhua) -- ABD bankacılık sistemindeki çalkantı sürerken Amerikalıların yaklaşık yarısının, paralarının bankalardaki ya da diğer finansal kurumlardaki güvenliği konusunda endişeli olduğu belirlendi.

ABD'nin New York kentindeki First Republic Bankası'nın bir şubesi görülüyor, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

LOS ANGELES, 4 Mayıs (Xinhua) -- ABD bankacılık sistemindeki çalkantı sürerken Amerikalıların yaklaşık yarısının, paralarının bankalardaki ya da diğer finansal kurumlardaki güvenliği konusunda endişeli olduğu belirlendi.

Gallup araştırma şirketinin düzenlediği ankette ABD'li yetişkinlerin yüzde 48'i paraları konusunda endişeli olduğunu belirtirken, bunların yüzde 19'u "yüksek düzeyde" ve yüzde 29'u "orta düzeyde" endişeli olduğunu dile getirdi. Katılımcıların sadece yüzde 30'u "çok endişeli olmadığını" ifade ederken, yüzde 20'si "hiç endişeli olmadığını" belirtti.

Anket, 10 Mart'ta Silicon Valley Bankası'nın ve 12 Mart'ta Signature Bankası'nın iflasının ardından, 3-25 Nisan tarihleri arasında düzenlendi.

Elde edilen bulgular, 2008 küresel finansal krizindekilerle benzerlik gösteriyor. 2008'in Eylül ayında, ABD tarihindeki en büyük iflas başvurusunu yapan Lehman Brothers yatırım bankasının çöküşünden kısa süre sonra yapılan Gallup araştırmasında, ABD'li yetişkinlerin yüzde 45'i paralarının güvenliği konusunda yüksek ya da orta düzeyde endişeli olduklarını belirtmişti.