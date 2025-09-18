Amerikalılardan İsrail'e Yönelik Tepkiler Artıyor

ABD'de yapılan ankete göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarında "fazla ileri gittiğini" düşünen Amerikalı yetişkinlerin sayısında artış görüldü.

Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ortak ankette, Amerikalı yetişkinlere, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Washington yönetiminin tutumu soruldu.

Ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin durumu ele alış biçimine verilen destek azaldı. Martta yapılan anketlerde yüzde 44 olan bu oran, yüzde 37'ye düştü.

İsrail'in saldırılarında "fazla ileri gittiğini" düşünen ABD'li yetişkinlerin oranı Kasım 2023'te yüzde 40 iken yeni yapılan ankette katılımcıların neredeyse yarısına (yüzde 49) ulaştı.

Demokratlar arasında bu görüşü paylaşanların oranı yüzde 58'den yaklaşık yüzde 71'e yükseldi. Bağımsızlarda bu oran yüzde 41'den yüzde 53'e, Cumhuriyetçilerde ise yüzde 18'den yüzde 24'e çıktı.

İsrail'e askeri yardım yapılmasını destekleyenlerin oranı da 7 Ekim'in hemen sonrasında yüzde 36 iken bugün yaklaşık yüzde 20'ye düştü.

Öte yandan, Gazze'de kalıcı ateşkes müzakerelerinin ABD yönetiminin öncelikleri arasında görülmesini isteyenlerin sayısında da gerileme gözlendi. Mart ayında ABD'lilerin yüzde 59'u Gazze'de ateşkesin önemli olduğunu düşünürken bugün bu oran, yüzde 50'ye düştü. Bu düşüş, özellikle Cumhuriyetçiler arasında yaşandı.

Ankete katılan ABD'lilerin yüzde 45'i Gazze'ye insani yardım sağlanmasının önemli olduğu görüşünü paylaşırken katılımcıların yaklaşık 3'te 1'i bağımsız bir Filistin devleti kurulması için müzakere yapılmasını önemli buldu.