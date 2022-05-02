Amerikalılar Tatil Planlarını Değiştiriyor
DailyMotion.com - Güncel
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Yaz mevsimi yaklaşırken Amerika dahil dünyanın pek çok bölgesinde tatil planları yapılıyor ama yapılan bir anket artan enflasyon nedeniyle Amerikalılar'ın tatil planlarında değişiklik yapacağını ortaya koyuyor.
Yaz mevsimi yaklaşırken Amerika dahil dünyanın pek çok bölgesinde tatil planları yapılıyor ama yapılan bir anket artan enflasyon nedeniyle Amerikalılar'ın tatil planlarında değişiklik yapacağını ortaya koyuyor
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