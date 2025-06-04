Amerikalılar, Gümrük Vergilerinin Etkisiyle Yaz Harcamalarını Kısıtlıyor

Amerikalılar, Gümrük Vergilerinin Etkisiyle Yaz Harcamalarını Kısıtlıyor
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Amerikalıların, Başkan Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin etkisiyle bu yaz daha az harcama yapmayı planladıkları ortaya çıktı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğu seyahatlerini kısıtlama yoluna gidiyor.

LONDRA, 4 Haziran (Xinhua) -- Amerikalılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin etkileri nedeniyle bu yaz daha az para harcamayı planlıyor.

İngiltere'nin The Independent gazetesinin salı günkü çevrimiçi haberinde konuya ilişkin çeşitli kamuoyu yoklamaları, anketler ve medyada yer alan haberlere yer verildi. Kişisel finans şirketi WalletHub tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 45'i yeni gümrük vergilerinin seyahat planlarını etkilediğini belirtirken, yaklaşık üçte ikisi ise bu yaz geçen yıla göre daha az harcama yapmayı planlıyor.

Denetim ve danışmanlık devi KPMG tarafından nisan ayında Amerikalı 1.516 tüketiciyle yapılan anket ise katılımcıların yüzde 50'sinin gümrük vergileri nedeniyle harcamalarını kıstığını, yüzde 70'ten fazlasının da önümüzdeki 12 ay içinde resesyon beklentisi olduğunu ortaya koydu.

Serbest çalışan haber editörü Raina Becker, NBC News'e yaptığı açıklamada, "Gümrük vergileri nedeniyle, zaten yüksek olan fiyatlar anlamsız şekilde daha da yükseliyor. Kesilen fatura gerçek maliyetin çok üzerinde" dedi.

Philadelphia'da yaşayan iki çocuk babası Brad Russell, Bloomberg'e verdiği demeçte fiyatların artmasını bekledikleri için bu yaz ailece daha mütevazi bir tatil yapacaklarını söyledi. Russell, Disney gibi büyük tatil merkezlerinde bir hafta kalmak yerine hafta sonları yakınlardaki turistik yerleri gezeceklerini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, ocak ayında yeniden iktidara geldiğinden bu yana acil durum yetkilerini kullanarak birçok ithal ürüne yüksek oranda yeni vergiler getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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