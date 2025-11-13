Haberler

Amerikalı Kadınların Yurt Dışına Yerleşme İsteği Rekor Kırdı

Güncelleme:
ABD'de yapılan bir ankette, başka bir ülkeye yerleşmek isteyen Amerikalı kadınların oranı son 10 yılda yüzde 40'a ulaştı. 2014'teki yüzde 10'luk oranın 4 kat artarak bu seviyeye çıkması dikkat çekti.

ABD'de yapılan bir anket, ülkeden kalıcı olarak ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmek isteyen Amerikalı kadınların oranının son 10 yılda yaklaşık yüzde 40'a yükselerek rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup, 15 ila 44 yaşlarında yaklaşık 1000 ABD'li kadının katılımıyla yurt dışında yaşam arayışına ilişkin anket yürüttü.

Ankete göre, fırsat bulmaları halinde kalıcı olarak yurt dışına yerleşmek isteyen kadınların oranı 2014'teki yüzde 10'dan yüzde 40'a çıkarak 4 kat artmış oldu.

Öte yandan, aynı yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 19'unun da benzer eğilim gösterdiği, kadın ve erkek arasındaki yüzde 21'lik farkın ise ilk kez bu kadar yüksek seviyeye çıktığı görüldü.

Kadınların da en çok tercih ettiği ülkelerin başında Kanada, Yeni Zelanda, İtalya ve Japonya yer aldı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
