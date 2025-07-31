Amerikalı Hemşire Burgos'dan Witkoff'a Gazze Ziyareti Çağrısı

Gazze Şeridi'nde gönüllü olarak görev yapan Amerikalı hemşire Elidalis Burgos, bölgedeki durumu yerinde görmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Gazze'yi ziyaret etme çağrısı yaparak, "Başkalarının söylediklerine inanmayın, (buradaki durumu) kendi gözlerinizle görün." dedi.

Burgos, sosyal medyada yer alan görüntülü mesajında temmuz ayı başından bu yana Gazze'deki hastanede görev yaptığını belirtti.

İsrail'i ziyaret etmesi beklenen Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'a seslenen Burgos, "Kendisini Gazze'ye davet ediyorum. ( Gazze'nin) İçine gelin ve ( Gazze'deki durumu) kendiniz görün. Başkalarının söylediklerine inanmayın, kendi gözlerinizle görün." ifadelerini kullandı.

Burgos, Witkoff'un Gazze'ye gelmesi halinde buradaki hastaneleri gezerek tedavi gören hastaları, yaralıları ve yerinden olmuş Filistinlileri kendi gözleriyle görebileceğini kaydetti.

Yerel basında çıkan haberde, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası nedeniyle büyük bir insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'deki durumu görüşmek için İsrail'e gideceği bildirilmişti.

Witkoff'un ayrıca tartışmaların odağındaki ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze'deki bir dağıtım merkezlerini de ziyaret edebileceği aktarılmıştı.