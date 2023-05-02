Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın annesi, ABD hükümetini Esed rejimiyle görüşmeye çağırdı

Suriye'de 14 Ağustos 2012'den bu yana Esed rejimi tarafından rehin tutulan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın annesi Debra Tice, oğlunun serbest bırakılması için Esed rejimiyle görüşülebileceğini ve bunun ABD'nin dış politikasında değişiklik yapılması gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.

Suriye'de 14 Ağustos 2012'den bu yana Esed rejimi tarafından rehin tutulan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın annesi Debra Tice, oğlunun serbest bırakılması için Esed rejimiyle görüşülebileceğini ve bunun ABD'nin dış politikasında değişiklik yapılması gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.

Debra Tice, Washington'daki Ulusal Basın Kulübünde 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, 2012'den beri Suriye'de rehin tutulan oğlu Austin ile ilgili konuştu.

Oğlunun serbest bırakılmasıyla ilgili ağırlıklı olarak Beyaz Saray'da görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Tice, diğer yandan ABD Dışişleri Bakanlığının Esed rejimiyle angajman konusunda isteksiz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Tice, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ağustos 2022'de, Austin'in serbest bırakılması için Esed rejimine çağrı yaptığını hatırlatarak Biden'ın Austin'in serbest bırakılması için rejimle görüşülmesi yönünde net bir talimat verdiğini öne sürdü. Tice, diğer yandan Biden'ın ekibinin bu talimatı gerçeğe dönüştürmede isteksiz olduğu görüşünü paylaştı.

Esed rejiminin 2014'te Austin'in durumuyla ilgili "annesiyle değil, ABD'li devlet yetkilileriyle görüşülebileceği" yönünde bir mesaj gönderdiğini anlatan Tice, bu konuda rejimin arabulucu yoluyla değil, doğrudan bir angajman yolunu tercih ettiğini aktardı.

Tice, bu hususta Esed rejiminin görüşmeye niyeti olduğunu ancak ABD tarafının isteksiz davrandığı yönünde bir hissiyatı olduğunu belirtti. Diğer taraftan Donald Trump yönetimi döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi yetkililerinin Şam'a gittiğini kaydeden Tice, Suriyelilerin bunu kabul ettiğine dikkati çekti.

ABD'nin Umman aracılığıyla Esed rejimiyle görüştüğüne dair çıkan haberler üzerine ise Tice, "Austin'in eve getirilmesinin dış politikamızı değiştirmek zorunda olmadığının hatırlanması gerçekten önemli. Suriye ile ilişki kurabiliriz, tartışabiliriz, müzakere edebiliriz ve dış politikamızı değiştirmeden Austin'i yuvaya geri getirebiliriz." şeklinde konuştu.

Tice, oğlu Austin'in durumuna ilişkin "Tamamen yürüyebildiğini biliyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ağustos 2021'de Suriye'de Beşşar Esed rejimine, Amerikalı gazeteci Tice'ı serbest bırakması çağrısı yapmıştı.

Esed rejimi ise Austin Tice'ın kendileri tarafından kaçırılmadığını veya alıkonulmadığını öne sürmüştü.

Washington Post, CBS gibi farklı medya kuruluşlarında serbest çalışan gazeteci Austin Tice, Ağustos 2012'de Şam kırsalındaki olayları izlerken kayboldu ve kendisinden o zamandan beri haber alınamadı.