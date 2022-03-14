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Amerikalı aktör William Hurt hayatını kaybetti

AA - Islam Doğru - Güncel
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Amerikalı aktör William Hurt hayatını kaybetti

NEW ABD'de Oscar ödüllü sinema oyuncusu William Hurt yaşamını yitirdi.

NEW ABD'de Oscar ödüllü sinema oyuncusu William Hurt yaşamını yitirdi.

Aktörün ailesinin yaptığı açıklamada, Hurt'un dün gece Oregon eyaletine bağlı Portland şehrindeki evinde 71 yaşında doğal nedenlerle öldüğü kaydedildi.

Oyunculuk hayatı boyunca 4 defa Oscar ödüllerine aday gösterilen Hurt, 1985 yapımı "Kiss of the Spider Woman" adlı filmindeki rolü ile en iyi aktör ödülünü kazanmıştı.

Hurt, özellikle 1980'lerde "Body Heat", "The Big Chill" ve "Broadway News" gibi filmlerdeki oyuncukları ile takdir toplamıştı.

AA / Islam Doğru - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Portland, Oregon, Güncel, Haberler

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