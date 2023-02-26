AMERİKALI 3 TURİSTEN BİRİ ADANA'DA TARİHİ YILANKALE'DE DÜŞEREK YARALANDI

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde tarihi Yılankale'ye çıkan Amerikalı 3 turistten biri düşerek ayağından yaralandı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan Cora Paulıne Nally (52) hastaneye kaldırıldı.

Amerika'dan Türkiye'ye gezi amaçlı gelen 3 arkadaş, Şahmeran Efsanesi'ne ev sahipliği yapan Ceyhan ilçesindeki Yılankale'ye çıktı. Kalenin surlarında bulunan ikinci kapı yakınlarında merdiven yapılmak üzere zemine dolgu amacıyla dökülen mucur taşlarından kayarak düşen Cora Paulıne Nally, ayak bileğinin burkulması sonucu yaralandı. Arkadaşlarının bildirmesi üzerinde kaleye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede tesadüfen bulunan 2 AFAD ekibi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ayağı sargıya alınan Nally, ekipler tarafından kaleden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayın talihsiz bir kaza olduğunu belirten görgü tanıkları, Cora Paulıne Nally'in kayarak olduğu yere düştüğünü, yetkililerin mucur dökülen bölgeye bir an önce önlem almasını istedi.