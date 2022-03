Amerika'nın ünlü emlak broker şirketi İstanbul'da yeni konut projelerini tanıttı

İSTANBUL (DHA) - Amerika'nın önde gelen emlak broker'ları arasında yer alan İnternational Realty Group (IRG) İstanbul'daki ofisinde yeni konut projelerini tanıttı. Şirketin ortağı Cengiz Bayırlı, pandeminin Miami'deki lüks konutlara talebin artmasında çok etkili olduğunu belirterek daha inşaatı tamamlanmamış konutların önemli bir kısmının şimdiden tükendiğini söyledi. Kira getirisinin ikiye katlandığını vurgulayan Giovanna Guzman ise yatırım için en doğru zamanın olduğunu dile getirdi. Brokerler, yüksek getirisinden dolayı Miami'deki projelere Türk yatırımcıların da büyük ilgisi olduğunu dile getirdi.

Amerika'nın önde gelen emlak broker şirketi İnternational Realty Group'un (IRG) kurucu ortakları Giovanna Guzman ve Cengiz Bayırlı, Zorlu Center'da açtıkları ofiste, Miami'deki yeni konut projelerinin lansmanını yaptı. Ünlü emlak broker'ları yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara daha kolay ulaşmak ve yatırım yapmalarına destek olmak amacıyla yapılan toplantıda, inşaatı devam eden 'Waldorf Astoria Residences Miami', 'Cipriani Residences Miami' ve 'St. Regis Miami the Residences' ve 'Okan Tower'ın da aralarında bulunduğu yeni lüks konutlara yönelik bilgi verdi. Gazetecilerin katıldığı toplantıda ABD'deki konut sektörünü ve pandeminin etkileri de değerlendirildi.

GUZMAN: MİAMİ'YE İLGİ ÇOK, KİRA GETİRİSİ DE İKİYE KATLANDI

Miami'de çok fazla alternatif olduğunu söyleyen Giovanna Guzman, 'Çok fazla büyüdü ve gelişti. Yani bir şehir normalde 10 senede gelişirken Miami son bir iki senede o gelişme seviyesini yakaladı. Bir kere her şeyden önce hava diyebilirim. 365 gün güzel, güneşli bir havadan bahsediyoruz. Sonra lokasyonu çok stratejik.. Şu anda turizmde otellerin doluluk oranları yüzde 92 ve bundan dolayı hem iş için gelen hem de yaşamak için gelen çok fazla insan var. Son derece kozmopolit ve aktif bir şehirden bahsediyoruz. Bütün büyük şirketler, yeni genel merkezlerini Miami'de açıyor ya da eski genel merkezlerini Miami'ye taşıyor. Miami, lokasyon olarak bütün teknoloji şirketlerinin en büyük odağı haline geldi. Bütün bunlar da o sebeplere eklenebilir. Tabi ki de karlı, bir kere fiyatlar arttı ve artmaya devam da ediyor. Bundan bir iki yıl önce metrekare fiyatları bin dolarken 3 bin dolara yükseldi. Aynı şekilde kiralar da bir sene öncesine göre ikiye katlandı. Yatırımın geri dönüşü dediğiniz zaman yüzde 3,4'lerden yine bunların da ikiye katlandığını söyleyebiliriz. Miami çok popüler ve cazip bir yer ve daha çok talep edilmeye devam edecek. En iyi yatırım yapma zamanı şimdidir' dedi.

TÜRK YATIRIMCININ TALEBİ YÜKSEK

Cengiz Bayırlı ise Miami'de şu an da yapımı devam eden 30-35 proje olduğunu söyleyerek 'İnandığımız, güvendiğimizi kendimizin de aldığı projeleri müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Her gün Miami bölgesine 800 veya 900'den fazla insan taşınıyor. O yüzden Miami bölgesindeki fiyatlar inanılmaz derecede artmaya başladı. Metrekare fiyatı 8 bin dolarlar civarında. Ama bu rakamlar muhtemelen bütün bu projeler bittiği zaman önümüzdeki üç veya dört sene içinde 30- 40 bin dolar bandına gelecek. Türkiye'den yatırımcılardan çok büyük talep var. Türkiye'deki TL'nin değer kaybından ve dolar getirisi istediklerinden dolayı yatırımlarını genelde Amerika'ya çevirmiş durumdalar. Amerika'ya gittiğiniz zaman da dünyanın gözü Miami'de oluyor. Miami'ye inanılmaz derecede bir talep var ve buraya çok büyük yatırımlar yapılıyor. Sattığımız dairelerin kira getirisi çok yüksek' diye konuştu.

VİZE ZORUNLULUĞU YOK

500 bin dolarlık bir daire aldığınız zaman birincisi o 500 bin doların 500 bin dolarını yatırmanıza gerek yok. Çünkü Mortgage alabiliyorsunuz. Amerika'ya vizenizin olmasına veya Amerikan vatandaşı olmanıza gerek yok. Türk olarak çok rahatlıkla 500 bin dolarlık almış olduğunuz daireye sadece 250 bin dolar yatırarak, geri kalanını da Mortgage kullanarak bu daireyi alabiliyorsunuz. Aldığınız daireyi günlük veya aylık kiraya verebilirsiniz. 500 bin dolarlık bir dairenin getirisi projeye ve lokasyona bağlı aylık 3 bin dolarla 7 bin dolar arasında değişiyor? ifadelerini kullandı.

İNŞAAT BİTMEDEN KONUTLARIN YÜZDE 100'Ü SATILIYOR

Miami'deki projelerin büyük bir çoğunluğu topraktan satılıyor. Topraktan satılan projelerde genelde projesine göre yine değişiyor ama genelde üç ayla en geç bir sene ya da bir buçuk sene içinde daha bina yapılmadan yüzde yüzü satılmış oluyor. Türklerin yüzde 70'i yatırım, yüzde 30'u ise oturmak amaçlı konut alıyor. Amerika'da inşaat şirketi aldığı araziyi nakit parayla almak zorunda kat karşılığı diye bir sistem yok. Aldıktan sonra da o projenin bütün izinleri her şeyi belediyeden alınıyor. Bütün her şeyi siz önceden biliyorsunuz. Hiçbir sürpriz ile karşılaşmıyorsunuz ve diyelim 1 milyon dolarlık dairenin bir ödeme planı oluyor. Paranın sadece maksimum yüzde 50'sini önümüzdeki iki veya üç sene içerisinde ödüyorsunuz. Aralarda ödeme olmadan altı aylık ya da senelik periyotlarla. Bu para tapu dairesinin yediemin hesabına gidiyor. İnşaat sahibi daireyi bitirdikten sonra siz daireyi görüyorsunuz her şey yerli yerindeyse kağıdı imzalıyorsunuz. Ondan sonra tapu dairesindeki o parayı inşaat sahibi alabiliyor. O yüzden çok güvenli bir sistem? dedi.

PANDEMİ MİAMİ'Yİ POZİTİF ETKİLEDİ

Pandemi döneminde mortgage faizlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını aktaran Bayırlı, 'Pandemi Miami'yi çok pozitif etkiledi. Çünkü dünyanın her yerinden Miami keşfedildi ve Miami'ye inanılmaz derece de Amerika'nın içinden bile göç var. Bunun en önemli sebeplerinden biri eyalet vergisinin olmaması. Onu da şöyle açıklayayım; diyelim siz Kaliforniya'da çalışıyorsunuz. 100 bin dolarlık bir geliriniz var. O gelirden 16.5'i sadece o eyalette oturduğunuz için o eyalete vergi olarak ödüyorsunuz. Bu tabi çok büyük derecede cezbediyor. New York'ta da bu rakam yüzde onlarda. Durum böyle olduğundan dolayı, pandemide insanlar artık her yerde çalışabildiği için ve hayat standardı, havası olsun ve gelişim açısından baktığımızda Miami insanları çok cezbediyor' diye konuştu.

BALTİMORE'DA YATIRIM AMAÇLI KONUTLAR; YÜZDE 10 KİRA GETİRİSİ VAR

Baltimore'da da yatırım amaçlı konut satıyoruz. Bu evlerin fiyatı 100 bin dolarla 150 bin dolar arasında ama dolar bazında net getirisi yüzde 10 ve biz bunu garanti ediyoruz. Şöyle düşünün, siz diyelim 100 bin dolarlık bir ev aldınız. Her sene 10 bin dolarlık net geliriniz var. Net gelir derken, evin hiçbir şeyiyle uğraşmıyorsunuz, mülk yönetimini, emlak vergisini biz ödüyoruz. Bütün vergiler masraflar düştükten sonra net cebinize kalan rakam yüzde 10 oluyor. Bu evlerin geri dönüş süresi 9 ya da 10 yılda oluyor yani yatırdığınız parayı geri alıyorsunuz. Miami ve Baltimore'daki projelerde de kiracı desteği veriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim içinde kiracı olsa da olmasa da kirayı ödese de ödemese de ben kiralarını şirket olarak garantiliyorum? ifadelerini kullandı.