Amerika'nın en başarılı Türk mezunları açıklandı
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ABD'de lisans eğitimi alan 2 bin 974 Türk öğrenci arasından en başarılı 2022 mezunları açıklandı.
ABD'de lisans eğitimi alan 2 bin 974 Türk öğrenci arasından en başarılı 2022 mezunları açıklandı. StudyinAmerica.com Eğitim Danışmanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, Harvard'dan MIT'e, Yale'den Columbia Üniversitesi'ne kadar başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran Türk öğrenciler, başarılarıyla dikkat çekiyor.
ABD'deki Türk öğrencilerle yakın ilişkileri bulunan StudyinAmerica Eğitim Danışmanlığı, 2022'nin en başarılı öğrencilerini belirledi. 2010 senesinden beri her yıl hazırlanan liste, ABD'deki En Başarılı 25 Türk Öğrencisini açıklıyor. StudyinAmerica.com kurucusu Tamer Türkman, en başarılı 2022 mezunlarını seçerken akademik başarılarına ek olarak üstün liderlik özelliklerinin de değerlendirildiğini ve ülke çapındaki üniversitelerde okuyan Türk öğrencilerin görüşlerine de başvurulduğunu belirtti.
'TÜRKİYE'NİN GELECEKTEKİ LİDERLERİ'
Tamer Türkman konuya ilişkin açıklamasında, "Bu öğrenciler öncelikle sınıflarının ilk sıralamasında yer alıp minimum 3.8 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Magna Cum Laude Onur ödülüyle Mayıs 2022'de mezun oldular. Bu liste, tümüyle gelmiş geçmiş en iyi liste olabilir. İlk defa Ivy Liginde okuyup sınıf birincisi olan ilk uluslararası öğrenciyi ve Amerika'daki tüm atletlerin arasında en yüksek not ortalaması almış öğrenciyi de içermektedir. Bu öğrenciler, Türkiye'yi okullarında başarıyla temsil etmiş ve Türkiye'nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırlamışlardır" dedi.
Bu öğrencilerin gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergilediklerinin altını çizen Tamer Türkman, 25 En Başarılı Türk Öğrenciyi belirlerken sahip oldukları karakterleri ve çevrelerine verdikleri pozitif etkinin de önem taşıdığını aktardı.
AMERİKA'NIN 25 EN BAŞARILI TÜRK MEZUNU ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI: (SOYADINA GÖRE ALFABETİK SIRALAMA)
Defne Aksel – The University of Chicago
Denizhan Alper – University of Southern California
Elif Aydın - Princeton
Ege Güneş Benihasim – University of Michigan
Ratip Emin Berker - Harvard
Naz Bilecik - Columbia University
Mark Butrosoğlu - Brown
Demirkan Çoker - Yale
Özgenur Çelik - Columbia University
Emre Demir - Dartmouth
İdilsu Güney - Brown
Elif Nazlı Hamutcu - Columbia University
Ahmet Cem Karadeniz – Columbia University
Ali Sinan Kaya - Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Beri Kohen - Stanford
Alp Köksal - Brown
Nazlı Uğur Köylüoğlu – Stanford
Derya Oktay - Duke
Begüm Ortaoğlu - Princeton
Aylin Özpınar – University of Pennsylvania
Elif Göksu Şimşek - Yale
Duru Tasman – Elon University
Deniz Tekant – Cornell University
Ömer Faruk Tunç – Georgetown University
Necla Leyla Unat – Babson College