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Amerika doğumlu Filistinli kadının vatanına dönüş hikayesi

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Filistinli yönetmen Annemarie Jacir'in imzasını taşıyan 'Bu Denizin Tuzu' filmi, Amerika doğumlu bir Filistinli kadının vatanına dönüş arayışını anlatıyor. Film, TRT 2'de sinemaseverlerle buluşacak.

Amerika doğumlu Filistinli bir kadının, vatanına dönüp ailesinin evini arayışını konu alan "Bu Denizin Tuzu" bu akşam 21.30'da TRT 2'de sinemaseverlerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Filistinli yönetmen Annemarie Jacir'in 2008'de imza attığı yapımda, atalarının topraklarından binlerce kilometre uzakta büyüyen Soraya'nın Filistin'e dönüş hikayesi anlatılıyor.

Kişisel ve siyasi mücadeleleri, kimlik arayışını ve Filistin'deki yaşam koşullarını derinlemesine işleyen filmin konusu şöyle:

"Brooklyn'de Filistinli göçmen bir ailenin çocuğu olarak doğan Soraya, 1948'de Lübnan'a göçmek zorunda kalan dedesinin, arkasında dondurulmuş bir banka hesabı bıraktığını öğrenir. İnatçı, tutkulu, kendisine ait olanı geri almakta kararlı ve köklerine dönüş özlemi içerisindeki Soraya, uzun zamandır hayali olan Filistin'e dönme planını hayata geçirir. Ancak Filistin'e vardığında dedesinin banka hesabıyla ilgili beklemediği durumlarla karşılaşır ve Filistin'de tanıştığı Emad ile haklarını savunmak için mücadeleye girişir."

Filistin sinemasının son yıllardaki önemli çıkışlarından biri olarak gösterilen film, 2008'de Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde yarışmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Denizin Tuzu Filistin Yönetmen Trt Kültür Sanat Güncel Haberler

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