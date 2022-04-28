Amerika Diyanet Merkezi'nde Kadir Gecesi idrak edildi - Haberler

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Amerika Diyanet Merkezi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

AA - Hakan Çopur - Güncel
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Amerika Diyanet Merkezi'nde Kadir Gecesi idrak edildi

ABD'de başkent Washington'a yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Kadir Gecesi idrak edildi.

ABD'de başkent Washington'a yarım saatlik mesafede bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Kadir Gecesi idrak edildi.

ABD'nin en büyük camilerinden birine ev sahipliği yapan Amerika Diyanet Merkezi, bu yıl da Kadir Gecesi'nde, Washington bölgesinde yaşayan Müslümanların buluşma mekanı oldu.

Akşam ezanıyla binlerce kişi, DCA tarafından ikram edilen yemeklerle iftar yaptı.

Soğuk havaya rağmen caminin içini ve avlusunu tamamen dolduran Müslümanlar, teravih namazını hep birlikte eda etti.

Ardından Kadir Gecesi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okundu ve tüm İslam alemi için dua edildi.

AA / Hakan Çopur - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kadir Gecesi, Washington, Güncel, Haberler

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