Amerika Diyanet Merkezi'nde ilk iftar sevinci - Haberler

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Amerika Diyanet Merkezi'nde ilk iftar sevinci

AA - Yasin Öztürk - Güncel
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Amerika Diyanet Merkezi'nde bir araya gelen kişiler Yemek almak için sıraya girenler Yemeklerin ikramı ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan çok sayıda Müslüman, ramazan ayının ilk iftarı için Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bir araya geldi.

Amerika Diyanet Merkezi'nde bir araya gelen kişiler

Yemek almak için sıraya girenler

Yemeklerin ikramı ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan çok sayıda Müslüman, ramazan ayının ilk iftarı için Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bir araya geldi.

Amerika Diyanet Merkezi'nde ilk iftar sevinci

Amerika Diyanet Merkezi'nde ilk iftar sevinci

Amerika Diyanet Merkezi'nde ilk iftar sevinci

AA / Yasin Öztürk - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Yemek Tarifi, Washington, Güncel, Haberler

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