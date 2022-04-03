Amerika Diyanet Merkezi'nde ilk iftar sevinci
AA - Yasin Öztürk - Güncel
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Amerika Diyanet Merkezi'nde bir araya gelen kişiler Yemek almak için sıraya girenler Yemeklerin ikramı ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan çok sayıda Müslüman, ramazan ayının ilk iftarı için Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bir araya geldi.
Amerika Diyanet Merkezi'nde bir araya gelen kişiler
Yemek almak için sıraya girenler
Yemeklerin ikramı ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan çok sayıda Müslüman, ramazan ayının ilk iftarı için Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bir araya geldi.