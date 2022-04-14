Amerika'dan Ukrayna'ya 800 Milyon Dolarlık Askeri Yardım - Haberler

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Amerika'dan Ukrayna'ya 800 Milyon Dolarlık Askeri Yardım

DailyMotion.com - Güncel
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Başkan Joe Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle yaptığı telefon konuşmasının ardından Kiev'e 800 milyon dolarlık askeri yardıma onay verdiğini açıkladı.

Başkan Joe Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yle yaptığı telefon konuşmasının ardından Kiev'e 800 milyon dolarlık askeri yardıma onay verdiğini açıkladı. Askeri yardımın içinde helikopterler ve obüsler de bulunuyor

DailyMotion.com / Güncel

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