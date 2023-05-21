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Amerika'dan gelen heyet Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i ziyaret etti

Amerika'dan gelen heyet Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i ziyaret etti

Güncel Haberler

Amerika Birleşik Devletleri Arkansas Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Robin E. Bowen ve beraberindeki heyet Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i ziyaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri Arkansas Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Robin E. Bowen ve beraberindeki heyet Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Robin E. Bowen, AA muhabirine, Hüyük çileğinin hem görüntüsünün hem aromasının muhteşem olduğunu söyledi.

Bowen, üniversitelerinin Konya ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de ilçe ile ilgili sunum yaptı.

Heyet ve Çiğdem, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yapımı tamamlanan Çavuş Mahallesi'ndeki Gençlik ve Tarım Kampını ziyaret etti. ??

Başkan Çiğdem, günün anısına heyete çeşitli hediyeler takdim etti.???????

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Mehmet Çiğdem Arkansas Hüyük Güncel Haberler

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