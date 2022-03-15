Amerika'dan Çin'e Rusya Uyarısı
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Roma'da Çin'in en üst düzey diplomatıyla görüştü.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Roma'da Çin'in en üst düzey diplomatıyla görüştü. Gündem Ukrayna işgali ve Rusya'nın Pekin'den yardım istediği tartışmaları vardı. Sullivan'ın Rusya'ya yardım edilmemesi konusunda Çin'i uyardığı belirtiliyor
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
DailyMotion.com / Güncel