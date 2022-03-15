Amerika'dan Çin'e Rusya Uyarısı - Haberler

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Amerika'dan Çin'e Rusya Uyarısı

DailyMotion.com - Güncel
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Roma'da Çin'in en üst düzey diplomatıyla görüştü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Roma'da Çin'in en üst düzey diplomatıyla görüştü. Gündem Ukrayna işgali ve Rusya'nın Pekin'den yardım istediği tartışmaları vardı. Sullivan'ın Rusya'ya yardım edilmemesi konusunda Çin'i uyardığı belirtiliyor

DailyMotion.com / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Rusya, Roma, Güncel, Haberler

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