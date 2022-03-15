Amerika'dan Çin'e Rusya Uyarısı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Roma'da Çin'in en üst düzey diplomatıyla görüştü. Gündem Ukrayna işgali ve Rusya'nın Pekin'den yardım istediği tartışmaları vardı. Sullivan'ın Rusya'ya yardım edilmemesi konusunda Çin'i uyardığı belirtiliyor

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