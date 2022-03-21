Ameliyat olması risk taşıyan minik Mina'nın safra yolu tıkanıklığı mıknatısla açıldı

ANKARA (AA) - Safra yolu tıkanıklığı nedeniyle daha önce ameliyat olduğu için tekrar cerrahi operasyon geçirmesi risk taşıyan ve aynı hastalığın neden olduğu sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen 8 yaşındaki Mina Kara, uygulanan mıknatıs yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Doğuştan safra yolu kisti nedeniyle yaşamının büyük bölümünü hastanelerde geçiren Mina, hastalığının neden olduğu, sürekli devam eden ağrılar ve ateş nedeniyle okula da başlayamadı.

Daha önce ameliyat olmasına rağmen sağlığına kavuşamayan ve tekrar cerrahi operasyon yapılması risk taşıyan Mina'nın rahatsızlığı, Ankara Şehir Hastanesinde uygulanan mıknatıs yöntemiyle giderildi.

Uygulamaya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ödemiş, rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce ameliyat geçiren Mina'nın, buna rağmen safra yolunun açılamadığını ve safranın olması gerektiği gibi akamadığını söyledi.

Ödemiş, bu durumun Mina'da sağlık sorunlarına yol açtığını, beslenmesi ve gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, hastanın onlarca kez hastaneye yatırılması gerektiğini aktardı.

Daha sonra safranın dışarı atılabilmesi için karın bölgesinden bir yol açılarak, tüp bağlandığını anlatan Prof. Dr. Bülent Ödemiş, "Mina'nın karnından çıkan iki tüple yaşamaya başlamasının da farklı sıkıntıları olmuş. Çünkü bu durum oyun oynamasını, okula gitmesini, sosyal hayatını engellemiş." dedi.

"Mıknatıslar birbirini çekerek kapalı safra kanalını açtı"

Ödemiş, bu sorunun çözümü için normalde tekrar cerrahi operasyon yapılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hastanın yaşının küçük olmasından ve önceden aynı bölgeden ameliyat edilmesinden dolayı tekrar cerrahi operasyon sıkıntılı bir süreç olacaktı. Bu nedenle Mina'ya, daha önce erişkinlere yaptığımız ama bu yaşta bir çocuğa hiç yapmadığımız, bildiğimiz kadarıyla dünyada da bu yaştaki çocuğa hiç yapılmamış bir yöntem uyguladık. Bu durumu çözmek için Mina'ya mıknatıs kullandığımız bir operasyon yaptık. Mıknatıslardan birini, karın bölgesindeki safra yollarına giden kanaldan, diğer mıknatısı ise ağızdan uzun bir yol katederek safra yolunun açılması gereken bölgesine getirdik. Her iki mıknatısı orada bıraktık. Bunlar çok küçük ve çok güçlü mıknatıslar. Günler içinde mıknatıslar birbirini çektiler ve oradaki kapalı safra kanalını açtılar."

Prof. Dr. Bülent Ödemiş, Mina'nın operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu, karın bölgesindeki hortum ve tüplerin alındığını belirterek, "Mina'nın diğer çocuklar gibi normal hayatına devam edebilecek olmasından dolayı ekip olarak çok mutlu ve gururluyuz." ifadesini kullandı.

"Artık tekrar dışarı çıkabildiğim için çok mutluyum"

Mina Kara da operasyondan önce karnının çok ağrıdığını ve yemek yedikten sonra kustuğunu anlatarak, "Hastayken arkadaşlarımla oynamayı, dışarı çıkmayı, parklara gitmeyi çok özlemiştim. Artık tekrar dışarı çıkabildiğim için çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

Hastayken okula gidemediği için üzüldüğünü söyleyen Kara, "Okula başlayacağım için çok heyecanlıyım. Okulda arkadaşlarımla oyun oynayacağım, resim yapacağım, derslerime çalışacağım. Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Doktor olup insanların hayatını kurtaracağım." dedi.

"Kızım yeniden hayata tutundu"

Mina'nın annesi Tuba Kara da kızının daha önce karın ağrıları nedeniyle dışarı bile çıkamaz hale geldiğini belirterek, "Uygulanan yöntemin ardından kızım sağlığına kavuştu. Allah'a şükürler olsun kızım yeniden hayata tutundu. Hocalarımıza çok teşekkür ederim. Kızım okula gideceği için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Mina'nın babası Mete Kara ise daha önce kızının yemek yerken bile zorlandığını şu an ise rahatça beslenebildiğini dile getirerek, operasyonu yapan Prof. Dr. Bülent Ödemiş ve ekibine teşekkür etti.