Ameliyat asistanı, kargocu ya da müfettiş: Dubai robotları hangi şekillerde kullanıyor?

Robotlar hızla günlük yaşamımızın bir parçası haline geliyor ve Dubai, dünyanın en akıllı şehirlerinden biri olmak için teknolojiyle şekillenen, geleceği düşünen şehir olma konumunu koruyor. Dubai robotların giderek daha önemli bir rol oynadığı bir şehir olmak istiyor.

DailyMotion.com / Güncel