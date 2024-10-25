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Amedspor Seyirci Yasağına Tepki Gösterdi

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Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Aziz Elaldı, Iğdır'da oynanacak Pendikspor maçına yönelik güvenlik sebebiyle getirilen seyirci yasağını kabul etmeyeceklerini ve gerekirse maça çıkmayabileceklerini belirtti.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Trendyol 1. Lig ekiplerinde Amed Sportif Faaliyetler kendi sahasının zeminin futbol oynanmaya uygun görülmemesi nedeniyle pazar günü Iğdır'da karşılaşacağı Pendikspor maçına, güvenlik nedeniyle seyirci yasağı getirildi. Karara tepki gösteren Amedspor Başkanı Aziz Elaldı, gerekirse maça çıkmayacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig 10'uncu hafta karşılaşmasını Diyarbakır Stadyumu'ndaki saha zeminde yaşanan sorunlar nedeniyle pazar günü oynayacağı Pendikspor maçı Iğdır'da oynanması TFF tarafından kararlaştırıldı. Karşılaşmaya 2 gün kala Iğdır Valiliği, güvenlik nedeniyle maçın seyirciz oynanacağı karar verdiğini söyleyen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı, takımlarına son dönemlerde bir saldırının başlatıldığını ifade ederek, seyirci yasağı nedeniyle Pendikspor maçına çıkmama kararını alabileceklerini söyledi.

"Biz kararı sabah öğrendik. Iğdır'da kendi sahamızda oynayacağımız maçı, valilik tarafından seyirci yasağı getirildi" diyen Elaldı, şunları söyledi:

"Bu bizim asla ve asla kabul edeceğimiz bir durum değil. Biz bunun sonucunda gerekirse maça bile çıkmayacağız. Bunu çok net söylüyorum. Seyirci yasağında ısrara devam ederlerse biz gerekirse maça çıkmayacağız. Son zamanlarda bize karşı yapılan saldırılarda bulunan kişi, grup ve gruplar ve bu seyirci yasağını alan kişiler aynı merkezi nokta tarafından Amedspor'a saldırıyı başlatmışlar. Biz bunu Amedspor'a yapılan bir saldırı olarak görüyoruz, merkezleri aynıdır. Amaçları Amedspor'u yıpratmak, bölmek, parçalamak ve başarısız olmasını sağlamaktır. Zihniyet aynı zihniyettir. Aynı noktadan düğmeye basılmış.

Güvenlik nedeniyle benim sahamda seyircisiz oynama yasağı getiriliyor. Bu kararlarını bir an önce düzeltmeleri lazım. Bize son zamanlarda saldırı yapan kişi ve grupların da kendilerini bir önce düzeltmeleri lazım. Bu saldırılar kabul edecek bir durum değil. Halkımızın da kabul edebileceği durum değil. Bunların tamamını halkın inisiyatifine bırakıyoruz. Bunların cevabını halkımız en iyi şekilde verecek. Artık yeter. Seyirci yasağına ilişkin itirazımız olacak. Geri adım atmazlarsa biz nasıl davranacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu yasak sadece Amedspor'a yönelik alınmış bir karardır."

Amedspor Seyirci Yasağına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA / Güncel

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