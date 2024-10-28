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Amedspor Olağanüstü Kongreye Gidiyor

Amedspor Olağanüstü Kongreye Gidiyor
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Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor, son haftalardaki başarısızlıklar nedeniyle olağanüstü kongre kararı aldı. Kongre, 12 Kasım 2024'te yapılacak.

(DİYARBAKIR) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor, son haftalardaki başarısızlıklar nedeniyle olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.

Amed Sportif Faaliyetler Yönetim Kurulu bugün toplanarak olağanüstü kongre kararı aldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "28 Ekim 2024 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz, toplantıya katılanların oy birliğiyle 12 Kasım 2024 tarihinde saat 17.00'da ÇandAmed Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılmak üzere Olağanüstü Kongre kararı almıştır. 12 Kasım 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın kongrenin aynı yer ve saatte 19 Kasm 2024 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Olağanüstü kongre kararının son haftalardaki başarısızlıklar nedeniyle alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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