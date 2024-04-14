Amedspor, GMG Kastamonuspor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı

AHMET ÜN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'un zorlu maçında Amedspor, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 1-0 yenerek zirve yarışında farkı 6 puana çıkardı. Diyarbakırlı taraftarlar, galibiyeti meşaleler yakıp halay çekerek kutladı.

GMG Kastamonu deplasmanında Eyüp Oskan'ın karşılaşmanın 3'üncü dakikasında bulduğu golle maçı kazanarak aldığı 3 puanla şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Amedspor'un galibiyeti kentte büyük sevince neden oldu.

Kenttin işlek noktalarında bir araya gelen yüzlerce taraftar, takımlarının galibiyetini meşaleler yakıp, halay çekerek kutladı.