Amed Sportif Faaliyetleri Taraftarları Şampiyonluk Kutlaması Yaptı

TFF 2. Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala deplasmanda Somaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Amed Sportif Faaliyetleri'nin taraftarları, Diyarbakır'da kutlama yaptı.

Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Amed Sportif Faaliyetleri'nin Somaspor karşısında aldığı galibiyetinin ardından taraftarlar kent merkezinin işlek noktalarında bir araya geldi.

Takımın bayraklarını açan taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulunarak şampiyonluk için önemli avantaj elde eden Amed Sportif Faaliyetleri'nin başarısını kutladı.

Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, araçlarıyla şehirde tur attı. Kentin birçok noktasında araç yoğunluğu oluştu.

Amed Sportif Faaliyetleri grupta son haftaya 80 puanla lider girerken, en yakın takipçisi GMG Kastamonuspor'un ise 77 puanı bulunuyor.