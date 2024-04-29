Amed Sportif Faaliyetler Şampiyonluk Yolunda Avantaj Elde Etti

TFF 2. Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala deplasmanda Somaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Amed Sportif Faaliyetler kafilesi, Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı.

Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda konuk olduğu Somaspor karışında galibiyet elde eden Amed Sportif Faaliyetler kafilesi, özel uçakla Diyarbakır Havalimanı'na geldi.

Havalimanında toplanan taraftarlar, meşale yakıp, takımlarının futbolcularına tezahüratlarda bulundu.

Burada bekleyen otobüse binen futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, kulüp tesisine doğru yola çıktı.

Araçlarıyla otobüse eşlik eden taraftarlar, yol boyunca zaman zaman otobüsü durdurup takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Merkez Kayapınar ilçesindeki kulüp tesisine gelen futbolcular, burada bekleyen taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Tesisin balkonuna çıkan futbolcular, taraftarları selamladı.

Bir süre davul zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, daha sonra dağıldı.

Amed Sportif Faaliyetler, grupta son haftaya 80 puanla lider girerken, en yakın takipçisi GMG Kastamonuspor'un ise 77 puanı bulunuyor.