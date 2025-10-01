Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne Kürtçe Forma Reklamı Nedeniyle Ceza

(DİYARBAKIR) - Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, forma reklamında yer alan Kürtçe ifadeler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir kez daha para cezasına çarptırıldı.

PFDK, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne, Sakaryaspor maçının ardından, formasındaki "Koma me bona we/Grubumuz sizin için" reklam ifadesi nedeniyle 110 bin lira para cezası vermişti.

Sarıyer maçına da aynı formaya çıkan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü bir kez daha PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul tarafından sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle kulübe 110 bin lira para cezası verildi.