Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili ve 6 kişi 'tehdit' suçlamasıyla gözaltına alındı

Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı ile 6 kişi 'tehdit' suçlamasıyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 7 kişiyi yakaladı. Elaldı ve Şahin E tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.