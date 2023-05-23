Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili ve 6 kişi 'tehdit' suçlamasıyla gözaltına alındı
Güncel Haberler
Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı ile 6 kişi 'tehdit' suçlamasıyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 7 kişiyi yakaladı. Elaldı ve Şahin E tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler Başkanvekili Ömer Elaldı ile 6 kişi "tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehdit" suçlamasıyla aralarında Ömer Elaldı'nın da bulunduğu 7 kişiyi, şafak vakti belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Elaldı ve Şahin E, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.