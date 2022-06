AMD Ryzen 7000 ailesinin fiyatları ve çıkış tarihi sızdı!

Masaüstü kullanıcıları tarafından merakla beklenen yeni AMD Ryzen 7000 serisi için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Donanım dünyasının güvenilir bir kaynağı, yeni seriyi oluşturacak modellerin isimlerini, olası fiyatını ve çıkış tarihini paylaştı.

AMD Ryzen 7000 serisindeki işlemcilerin isimleri belli oldu

Twitter'dan birtakım paylaşımlar yapan Greymon55'e göre, AMD ilk 5nm masaüstü işlemcisini, dört model olarak piyasaya sürecek. İddiaya göre 16 çekirdekli ve 32 iş parçacıklı 170W TDP güç tüketimine ihtiyaç duyacak Ryzen 9 7950X, yeni seriye liderlik edecek.

AMD Ryzen 7000 serisi, APU'ya alternatif olabilecek mi?

AMD, Ryzen 7950X'in haricinde ayrıca 7900X, 7800X ve 7600X olmak üzere üç işlemciyi de piyasaya sürecek. Aslında bu sızıntı, lansmanda 7700X isimli bir işlemcinin olmayacağını doğruluyor. AMD'nin, 2020'de Ryzen 5000 Vermeer'i piyasaya sürdüğünde benzer bir yaklaşım benimsediğini ve Ryzen 7 5700X modelini piyasaya sürmediğini hatırlatalım.

According to an AMD CPU reseller, AMD plans to have AM4 DDR4 compatible ZEN4 products.but it's just a plan, not sure if it will be available. — Greymon55 (@greymon55) June 17, 2022

AMD, fiyat konusunda da ilginç adımlar atacak gibi duruyor. Greymon55'in iddiasına göre AMD Ryzen 9 7950XT 5.999 yuan (896 dolar veya 15 bin TL) fiyat etiketiyle sunulacak. Ayrıca geçtiğimiz günkü başka bir sızıntıda, AMD'nin yeni işlemcilerin çıkış tarihini 15 Eylül olarak planladığını gördük.

Greymon55, AMD'nin DDR4 belleği destekleyen ürünleri piyasaya sürmeyi planladığını, ancak bunların önümüzdeki lansmanda listelenip listelenmeyeceğini doğrulamadığını söyledi. Yaklaşan Ryzen 7000 serisinin tüm çekirdeklerin 5.5 GHz saat hızına çıkması ise bir diğer etkileyici özellik olarak göze çarpıyor.

AMD, Computex 2022'de Ryzen 7000 işlemcilerini tanıtmıştı. Şirket, yeni Ryzen 7000'in belirli uygulamalarda Intel'in en iyi işlemcilerinden yüzde 31 oranında daha hızlı çalıştığını belirtti. Yeni seri, 5 nm mimarisi ile üretilen çekirdeğe sahip ilk masaüstü serisi olacak. İşlemcilerin 15 Eylül'de satışa çıkmasını bekliyoruz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

