AMD Mendocino APU tanıtıldı: İşte özellikleri - Haberler

Tayvan'da gerçekleşen Taipei Uluslararası Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda (COMPUTEX) sahneye çıkan AMD, dizüstü bilgisayarlara güç verecek yeni nesil Mendocino APU çözümünü tanıttı. Ocak ayında karşımıza çıkan Ryzen 6000 'Rembrandt' APU'lar premium dizüstü bilgisayarlara hitap ederken; Mendocino ise daha çok 1000 dolar bandının altındaki cihazlarda kullanılmak üzere tasarlandı.

AMD Mendocino APU özellikleri

Mendocino APU, AMD'nin Zen 2 mikro mimarisinin yanı sıra gelişmiş RDNA 2 grafik çekirdek mimarisiyle birlikte geliyor. Hatırlanacağı üzere Ryzen 6000 serisi "Rembrandt" APU'larda Zen 3+ çekirdek mimarisine yer veriliyordu.

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Mendocino sekiz iş parçacıklı dört adet Zen 2 çekirdeğinden oluşuyor. AMD, APU'nun diğer özelliklerine değinmedi ancak işlemci gücü açısından, Zen 2 çekirdeklerini kullanan Ryzen 4000 (Renoir) yongalarıyla benzeyeceği tahmin ediliyor.

Aradaki en büyük farklardan bir tanesi: Renoir 7nm fabrikasyon sürecinden geçerken, Mendocinu ise TSMC tarafından 6nm ile üretildi ve bu da, yeni APU'da daha yüksek saat hızları göreceğimiz anlamına geliyor.

AMD Mendocino APU, LPDDR5 bellek teknolojisini kullanıyor. Veriyolunun ise çift kanallı (64 bit) mı yoksa dört kanallı (128 bit) mı olacağı açıklanmadı.

Mendocino'nun güçlü yanlarından biri de pil ömrü. AMD, kullanıma bağlı olarak minimum 10 saatlik batarya süresi sunacağını belirtiyor. Diğer Ryzen işlemcilerde daha iyi sürelere rastlamıştık. Ancak Mendocino, maliyeti 399 ila 699 dolar arasında olan dizüstü bilgisayarlara güç sağlayacak ve bu fiyat aralığı için 10 saat oldukça makul.

Açıklamaya göre Mendocino bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. İlk kullanılacağı dizüstü bilgisayarlardan birinin, Lenovo'nun yakında çıkacak Ideapad 1 modeli olması planlanıyor.

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