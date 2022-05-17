AMD'den 24 çekirdekli Ryzen 9 7950X sürprizi: İşte özellikleri! - Haberler

Yeni AMD Ryzen R9 7950X işlemcinin 16 çekirdek ve 32 iş parçacığıyla geleceği konuşuluyordu. Çekirdek sayılarını değiştirmeyecek olan AMD'nin IPC ve boostclock'a odaklanacağı iddia ediliyordu. Yeni X serisi ailesinde 5 GHz'in üzerine çıkacak olan AMD'nin oyun performansını da önemli ölçüde arttıracağı gelen haberler arasındaydı. Ancak Çin'den gelen yeni bir iddia ile beklentiler yükselmiş durumda.

24 çekirdekli AMD Ryzen R9 7950X yolda

Weibo'da satış yapan Çinli bir satıcı, mevcut iddiaların aksine yeni Ryzen 7000 serisinin 24 çekirdek ve 48 iş parçacığı ile birlikte sunulacağını açıkladı. Öte yandan Ryzen R9 7950X'in 170 W TDP değerine sahip olması muhtemel. Çinli satıcının yeni işlemcinin özelliklerini paylaştığı görseli büyük şaşkınlık yarattı. Zira Şimdiye kadar AMD'nin böyle bir hazırlık içerisinde olduğu konusunda hiçbir bilgi yoktu.

Intel Raptor Lake detayları sızdırıldı: 24 çekirdek

AMD, Intel'in 24 çekirdekli Raptor Lake işlemcisine karşı böyle bir yol izlemiş olabilir. Bilindiği gibi Intel, 11. nesil işlemcilerde istediği başarıyı yakalayamamış ve 24 çekirdekli Raptor Lake çalışmalarına başlamıştı. Intel'in 24 çekirdekle 13. nesil işlemcilerinde verimlilik oranını iki katına çıkarmayı planlıyor.

AMD işlemcilerinin hakim olduğu son günlerde Intel, yeni ve daha verimli işlemcisi ile Zen 4 tabanlı rakibini geride bırakmak istiyor. Intel, eğer Raptor Lake ile başarı yakalarsa, AMD'nin de buna karşılık bir cevap hazırlamış olması oldukça muhtemel.

5 nm Zen 4 ile 24 çekirdekli bir işlemci sorunsuz bir şekilde çalışabileceği düşünülüyor. Ryzen 9 7900X/7950X'in 5.2-5.6 GHz hızında çalışacağı tahmin ediliyor, bu da sekiz çekirdekli Ryzen 7 7800X için beklenen 5.2-5.4 GHz'den biraz daha hızlı.

24 çekirdekli bir Ryzen 9 7000 Serisi işlemcinin yaklaşık 1.000 dolara mal olacağını söyleyebiliriz. Diğer modellerden sonra piyasaya sürülmesi beklenen 24 çekirdekli işlemci, büyük olasılıkla üst seviye Raptor Lake CPU'larından sonra kendisini gösterecektir.

Peki siz Intel ve AMD'nin CPU yarışında kimi avantajlı görüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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