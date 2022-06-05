AMD bu sefer sevindirdi: RDNA 2 destekli ucuz APU! - Haberler

Uzun bir süredir güncel APU işlemci bekleyenleri sevindirecek bir sızıntı ortaya çıktı. İddiaya göre AMD, Ryzen 3 7420U isimli, RDNA 2 destekli bir APU modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yani yeni nesil teknolojileri ve oyun deneyimini uygun fiyatlı sistemlerde bir araya getirebileceğiz.

AMD, RDNA 2 destekli Ryzen 3 7420U APU modelini tanıtmaya hazırlanıyor!

AMD, geçtiğimiz günlerde Ryzen 7000 serisi yeni nesil işlemcilerini tanıttı. Dünyanın en gelişmişi olarak lanse edilen bu çiplerin içerisinde ise RDNA 2 GPU birimlerinin kullanıldığı söylendi. Fakat beklenildiği gibi APU'lara yeni bir alternatif gelmedi.

Bunun ardından AMD Ryzen 3 7420U APU hakkında ortaya çıkan sızıntılar beklenen RDNA 2 grafiklerini burada göreceğimizi doğruladı. Dolayısıyla kesenin ağzını fazla açmadan yeni nesil teknolojilere sahip bir işlemci satın alarak oyun oynamak mümkün olacak.

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Tabii yalnızca bilgisayar kasalarında değil, aynı zamanda Chromebook modellerinde de karşımıza çıkması bekleniyor. Ayrıca bu APU ailesinde yalnızca 7420U olmayacak. Athlon Gold 7220U ve Athlon Silver 7020U isimli 2 farklı işlemci daha göreceğiz.

Fakat şimdilik sızıntılar Ryzen 3 7420U üzerinde duruyor. Bu APU'nun 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı olması bekleniyor. Bu çekirdeklerin 4'ü de 2019 yılında karşımıza çıkan Zen 2 mimarisi ile üretilmiş olacak. GPU tarafında ise RDNA 2 karşımıza çıkacak.

Fakat AMD ve NVIDIA'nın bu yıl tanıttığı işlemci ve ekran kartları hakkında ortak bir endişe var. O da seleflerinden ve rakiplerinden daha düşük performans vereceği yönünde. Zira bu APU'nun selefi olan Ryzen 3 5400U, Zen 3 mimarisini kullanıyordu.

CPU tarafında yine 4 çekirdekli tasarımı sebebiyle benzerlik görülse de GPU tarafında Vega grafik ile birlikte geldiği için birbirlerine o kadar da yakın olmadıklarını söyleyebiliriz. Tabii performans kıyaslamasını da ancak piyasaya çıktığında net bir şekilde yapabileceğiz.

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