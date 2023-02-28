Amcham Raporu: Çin Yatırım İçin Hala Çok Cazip Bir Ülke

GUANGZHOU, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Amerikan Şirketler Derneği (AmCham South China) tarafından yayımlanan raporda, Çin'in yatırım yapmak için hala en cazip yerlerden biri olarak kabul edildiği ve bu yıl ülkeye yeniden yatırım yapmayı planlayan daha fazla şirket olduğu belirtildi.

GUANGZHOU, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Amerikan Şirketler Derneği (AmCham South China) tarafından yayımlanan raporda, Çin'in yatırım yapmak için hala en cazip yerlerden biri olarak kabul edildiği ve bu yıl ülkeye yeniden yatırım yapmayı planlayan daha fazla şirket olduğu belirtildi.

Derneğin Çin'in iş ortamına ilişkin Pazartesi günü yayımladığı yıllık rapor, ülkedeki iş ortamını yabancı sermayeli işletmelerin gözünden gözlemlemek için bir fırsat oluşturuyor. Yıllık rapor, 2022'in Eylül- Aralık döneminde 200'den fazla şirketin katıldığı bir ankete dayanıyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 40'ını tamamen yabancı sermayeli şirketler, yaklaşık yüzde 20'sini ise yabancı şirket temsilcilikleri ve ortak girişimler oluşturuyor.

Rapor, katılımcı şirketlerin yüzde 90'dan fazlasının Çin'i en önemli yatırım destinasyonlarından biri olarak gördüğünü gösterdi.

Rapora göre, şirketlerin yarısından fazlası küresel gelirlerinin yüzde 30'undan fazlasını Çin'den elde etti. Şirketlerin yüzde 45'i ise geçen yıl Çin'den sağladıkları gelirde önemli veya hafif düzeyde artış kaydetti.

En dinamik pazarlardan birine sahip olan Çin, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alıyor. Rapora göre ülke ekonomisi, pandeminin yol açtığı belirsizlikle gölgelense de, pek çok şirket hala Çin'i gelecekteki stratejik kalkınma planlarının kritik bir parçası olarak görüyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 75'i 2023 yılında Çin'e yeniden yatırım yapmayı planlıyor. Bu oran, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 3'lük bir artış anlamına geliyor.

2300'den fazla üyesi olan dernek, Çin'in güneyinde iş yapan ABD'li ve uluslararası şirketlere destek veriyor.