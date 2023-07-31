Amcasının oğlunu bıçakla yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu kuzenler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayın nedeni alacak verecek meselesi oldu. Yaralı, tedavi altına alındı ve polis soruşturma başlattı.