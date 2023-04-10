- Amcasını 7 kurşunla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Amcasını öldüren sanığın babası davada tanıklık yaptı

İSTANBUL - Bağcılar'da amcasını 7 kurşunla öldüren Yusuf Beyhan'ın yargılandığı davada sanığın babası tanıklık yaptı. Sanığın babası olan Yaşar Beyhan, "100 yıl ceza yese içimdeki ateşi söndüremez. Verdiği tahribatı düzeltemez. Annesinin ölümünün sebebi de kendisidir" dedi.

Bağcılar'da 1 Ağustos 2020 tarihinde Yusuf Beyhan kendisini Fransa'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha öncede tartıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmeye gitmişti. Amca Dilaver Beyhan yeğeninin kendisine ateş etmesinin ardından olay yerinden kaçmıştı. Ardından olay yerine gelen diğer amcası Cihan Beyhan ile tartışan sanık Yusuf Beyhan, 7 el ateş ederek amcasının ölümüne neden olmuştu. Sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanığın babası Yaşar Beyhan tanık olarak dinlendi. Sanık Yusuf Beyhan huzura gelip ifade vermek istediğini belirtti.

"Evladımda olsa taraf tutamam"

Sanığın babası olan tanık Yaşar Beyhan beyanında, "Fransa da beraberdik. Oğlumdan 2012'den beri çekmediğimiz kalmadı. Kendisi madde bağımlısıydı. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bu çevreden uzaklaştırmak in yurt dışına amcasının yanına gönderdik. Orada da amcasına musallat olmuş. Başlarda iyi geçiniyorlarmış orayı öğrenince işe gitmemeye başlamış. Burada ki huylarını devam ettirmeye başlamış. Bende belki onu durdururum diye gittim. İki sene aynı evde durduk her masrafını çektim. Bana hakaret ediyordu. Sürekli para istiyordu. Amcasından talep ettiği para haksız bir kazançtır. Evladımda olsa taraf tutamam hakkaniyetten ayrılmam. Ben onu durduramadım. Biletini kestim, harçlık verdim ve Türkiye'ye gönderdim. Bu olay sırasında ben Fransa'daydım" şeklinde konuştu.

" Çalışmayan bir insanın alacağı olabilir mi? "

"100 yıl ceza yese içimdeki ateşi söndüremez" diyen Tanık Yaşar, "100 yıl ceza yese içimdeki ateşi söndüremez. Verdiği tahribatı düzeltemez. Annesinin ölümünün sebebi de kendisidir. Adaletin vicdanına bırakıyorum. Sanığın beyanları külliyen yalandır ve iftiradır. Çalışmayan bir insanın alacağı olabilir mi? Bu yaşına kadar babasına bir su vermemiş adamın nasıl borcu olur. Bayram günü amcasının kapısına silahla gitmiş. Annesi bu olay esnasında ağır yaralandı. Hiçbir kimse evime girip cinayet işlememiştir. Yalnız bırakıldığı için öldü. Cinayet değildir. Ben 50 yaşındayım 50 yıldır evimde silah bulundurmadım. Oğlum Fransa'dan az parayla döndü. O silahı kim verdi" ifadelerini kullandı.

"Babadır bir diyeceğim yoktur"

Sanık Yusuf Beyhan savunmasında, "Ben ona bir şey demiyorum. Olayı anlatsın. Kardeşi nasıl canımıza kast etmiş onu anlatsın. Babadır bir şey demiyorum, bir diyeceğim yoktur" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 Ağustos 2020'de Bağcılar'da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, maktul Cihan Beyhan'ın sanık Yusuf Beyhan'ın amcası olduğu ve sanık Yusuf'un Fransa'ya amcası Dilaver Beyhan'ın yanına çalışmaya gittiği aktarıldı. Sanık Yusuf Beyhan'ın 2020 yılının Temmuz ayında yasa dışı yollar ile Türkiye'ye geldiği de iddianamede belirtilmişti. Olay tarihinde sanık Beyhan'ın yanında çalıştığı fakat ücret almadığı amcası ile görüşmek için babaannesinin evine gittiği iddianamede aktarılarak müşteki Dilaver'in o sırada olay yerine geldiği ve sanık Yusuf Beyhan'ın müşteki Dilaver'e ateş açtığı ifade edilmişti. Müşteki Dilaver'in olay yerine geldiği taksi ile kaçmasının ardından maktul Cihan Beyhan'ın olay yerine geldiği de iddianamede açıklandı. Maktul Cihan Beyhan ile sanık Yusuf Beyhan'ın bir süre tartıştığı ve sanığın maktule 7 kez ateş ettiği belirtilmişti. Yusuf Beyhan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.