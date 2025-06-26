Amca, Yeğenini Yaktı: 16 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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Adana'da miras anlaşmazlığı nedeniyle amcası tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verilen 16 yaşındaki Deniz K., hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayın ardından amca tutuklandı.

Adana'da, 16 yaşındaki yeğeninin üzerine yanıcı madde dökerek yakan amca tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde yaşayan Deniz K. (16), arkadaşıyla 7 Haziran'da evlerinin bulunduğu sokağa çıktığı sırada, babası Yusuf K. (53) ile miras anlaşmazlığı yaşayan amcası O.K. (52) koşarak çocuğun yanına gitti.

Yeğeni Deniz K'nin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe veren O.K. olay yerinden kaçtı.

Deniz K, üzerindeki kıyafetleri çıkararak alevlerden kurtulmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Deniz K'nin vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık oluştuğu tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, yeğeninin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe vermesi ve çocuğun üzerindeki kıyafetleri çıkararak alevlerden kurtulmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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